ЕС проверяет сообщения СМИ о сговоре германских автопроизводителей

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БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Антимонопольные органы Европейского союза проверяют информацию СМИ, согласно которой пять немецких автопроизводителей с 1990-х годов согласовывали свои действия по производству и сбыту машин. Об этом сообщила в понедельник на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
"Антимонопольные органы ЕС в настоящее время проверяют имеющуюся информацию", - сказала она. Представитель правительства не смогла сказать, когда именно о возможном сговоре узнала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Информацию о том, что германские компании могли согласовывать действия, 21 июля распространил еженедельник Der Spiegel. В сговоре якобы участвовали Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler. За все время было проведено около 60 рабочих встреч, в которых участвовали более 200 сотрудников концернов. При этом производители преследовали цель свести к минимуму конкуренцию между собой.
Ряд упомянутых в материале компаний назвали информацию спекуляциями.