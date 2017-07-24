ЕС проверяет сообщения СМИ о сговоре германских автопроизводителей

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Антимонопольные органы Европейского союза проверяют информацию СМИ, согласно которой пять немецких автопроизводителей с 1990-х годов согласовывали свои действия по производству и сбыту машин. Об этом сообщила в понедельник на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Антимонопольные органы ЕС в настоящее время проверяют имеющуюся информацию", - сказала она. Представитель правительства не смогла сказать, когда именно о возможном сговоре узнала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Информацию о том, что германские компании могли согласовывать действия, 21 июля распространил еженедельник Der Spiegel. В сговоре якобы участвовали Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler. За все время было проведено около 60 рабочих встреч, в которых участвовали более 200 сотрудников концернов. При этом производители преследовали цель свести к минимуму конкуренцию между собой.

Ряд упомянутых в материале компаний назвали информацию спекуляциями.