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Ряд стран, включая Саудовскую Аравию, РФ и Венесуэлу, поддерживают продление сделки ОПЕК+

Экономика и бизнес
24 июля, 14:13 UTC+3

Какой срок рассматривается при обсуждении идеи продления, не уточняется

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Несколько стран, среди которых Саудовская Аравия, Россия и Венесуэла, поддерживают продление сделки ОПЕК+ после марта 2018 года. Об этом сообщил на пресс-конференции министр нефтяной промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес.

"Мы обсудим это и обсуждали сегодня [идею продления срока действия соглашения]. Саудовская Аравия, Венесуэла, Россия также [поддерживают эту идею]", - сказал он, не уточнив, какой срок рассматривается при обсуждении идеи продления.

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Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Россия Венесуэла Саудовская Аравия
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