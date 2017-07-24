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Сечин посетит Венесуэлу, чтобы обсудить совместные проекты с PDVSA

Экономика и бизнес
24 июля, 16:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, июля. /ТАСС

Министр нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес сказал журналистам, что визит главы "Роснефти" ожидается в ближайшие недели

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ближайшие недели посетит в Венесуэлу для того, чтобы обсудить совместные проекты с венесуэльской госкомпанией PDVSA, сообщил журналистам министр нефти республики Нельсон Мартинес.

"В ближайшие недели", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда глава "Роснефти" посетит Венесуэлу.

Мартинес отметил, что обсуждаться будет сотрудничество в газовой сфере. "Мы обсуждаем их участие в нескольких газовых проектах", - уточнил министр.

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При этом он не подтвердил информацию о том, что "Роснефть" и PDVSA обсуждают обмен доли российской компании в американском нефтеперерабатывающем операторе Citgo на доли в нескольких проектах PDVSA. "Я не знаю, откуда они взяли эту информацию", - сказал Мартинес в адрес СМИ, сообщавших об этом.

По информации источников агентства Reuters, "Роснефть" и PDVSA ведут переговоры об обмене своих залоговых прав на акции американского нефтеперерабатывающего оператора Citgo на доли в нефтяных месторождениях и соглашение о поставке топлива. Ранее "Роснефть" получила от PDVSA в залог 49,9% акции Citgo по контрактам предоплаты. Акции выступают обеспечением в рамках финансирования, привлеченного PDVSA у структур "Роснефти".

"Роснефть" - один из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Компания реализует совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле с государственной нефтегазовой компанией PDVSA: Petromonagas (60% у PDVSA, 40% у "Роснефти"), Petroperija (60% у PDVSA, 40% у "Роснефти"), Petromiranda (32% у "Роснефти") и Petrovictoria (40% у "Роснефти") и Boqueron (60% у PDVSA, 26,67% у "Роснефти", 13,33% у австрийской OMV).

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