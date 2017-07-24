Сечин посетит Венесуэлу, чтобы обсудить совместные проекты с PDVSA

Протечку крыши стадиона "Санкт-Петербург" устранят по гарантии генподрядчикаСпорт 24 июля, 17:43
Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на ЧЕ по современному пятиборьюСпорт 24 июля, 17:35
Карпин сообщил, что покинул "Матч ТВ" ради тренерской деятельностиСпорт 24 июля, 17:31
Число дежурящих на водоемах Москвы спасателей увеличится из-за ожидающейся жарыМосква 24 июля, 17:25
Суд запретил "Рубину" продавать или расторгать договор с футболистом КанунниковымСпорт 24 июля, 17:24
JPost: израильская оппозиция инициирует вотум недоверия правительству НетаньяхуМеждународная панорама 24 июля, 17:13
Кадыров: старшая дочь задержанной в Турции россиянки передана на попечение отцуОбщество 24 июля, 17:05
Новак: полное выполнение соглашения ОПЕК+ выведет с рынка еще 200 тыс. барр. нефти в суткиЭкономика и бизнес 24 июля, 16:58
Российские ватерполистки победили итальянок и вышли в полуфинал ЧМСпорт 24 июля, 16:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ближайшие недели посетит в Венесуэлу для того, чтобы обсудить совместные проекты с венесуэльской госкомпанией PDVSA, сообщил журналистам министр нефти республики Нельсон Мартинес.
"В ближайшие недели", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда глава "Роснефти" посетит Венесуэлу.
Мартинес отметил, что обсуждаться будет сотрудничество в газовой сфере. "Мы обсуждаем их участие в нескольких газовых проектах", - уточнил министр.
При этом он не подтвердил информацию о том, что "Роснефть" и PDVSA обсуждают обмен доли российской компании в американском нефтеперерабатывающем операторе Citgo на доли в нескольких проектах PDVSA. "Я не знаю, откуда они взяли эту информацию", - сказал Мартинес в адрес СМИ, сообщавших об этом.
По информации источников агентства Reuters, "Роснефть" и PDVSA ведут переговоры об обмене своих залоговых прав на акции американского нефтеперерабатывающего оператора Citgo на доли в нефтяных месторождениях и соглашение о поставке топлива. Ранее "Роснефть" получила от PDVSA в залог 49,9% акции Citgo по контрактам предоплаты. Акции выступают обеспечением в рамках финансирования, привлеченного PDVSA у структур "Роснефти".
"Роснефть" - один из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Компания реализует совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле с государственной нефтегазовой компанией PDVSA: Petromonagas (60% у PDVSA, 40% у "Роснефти"), Petroperija (60% у PDVSA, 40% у "Роснефти"), Petromiranda (32% у "Роснефти") и Petrovictoria (40% у "Роснефти") и Boqueron (60% у PDVSA, 26,67% у "Роснефти", 13,33% у австрийской OMV).