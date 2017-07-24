ФАС получила ходатайство от РФПИ, РКИФ и ближневосточных инвесторов на покупку доли EDK

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ФАС получила ходатайство от РФПИ, РКИФ и ближневосточных инвесторов на покупку доли в крупнейшей российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил ТАСС начальник управления контроля иностранных инвестиций ФАС Андрей Юнак.

"Сотрудники управления в настоящее время рассматривают данное ходатайство в соответствии с установленной процедурой, какие-либо выводы на данном этапе делать рано", - сказал он.

При этом информация, которая содержится в ходатайстве, конфиденциальна, поэтому ФАС не может озвучить, какую долю в компании планируют приобрести инвесторы.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ - совместный фонд РФПИ и китайского фонда China Investment Corporation) и арабский фонд Mubadala рассматривают возможность покупки пакета в 13-15% новых акций Eurasia Drilling. Позже источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС, что Eurasia Drilling ведет переговоры с иностранными инвесторами, среди которых РФПИ, РКИФ и фонд Mubadala.

Помимо консорциума инвесторов на покупку доли в буровой компании претендует Международная нефтесервисная компания Schlumberger. Ранее компания объявила о достижении соглашения о приобретении 51% акций EDC. Тем не менее ФАС пока не получала соответствующее ходатайство, рассказали ТАСС в пресс-службе.

Первая попытка Schlumberger

В 2011 году Schlumberger и Eurasia Drilling Company закрыли сделку по обмену активами. Соглашение предусматривало, что Schlumberger в течение пяти лет будет предоставлять российской компании услуги и технологии в сфере бурения.

В начале 2015 года стало известно, что Schlumberger планирует приобрести 45,65% акций EDC за $1,7 млрд\. Соглашение, заключенное между двумя компаниями, также предусматривало опцион на приобретение оставшихся акций EDC в течение 5 лет с момента закрытия сделки. Однако тогда ее затормозили российские власти, которые в условиях санкций возражали против прихода иностранцев в капитал российской сервисной компании. В сентябре 2015 года было объявлено, что сделка не состоится.

Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для нефтегазовой отрасли. Компания начала работать в России в 1929 году. В числе заказчиков Schlumberger крупнейшие компании российской нефтяной и газовой промышленности - "Газпром", "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть".

Компания Eurasia Drilling образована на базе сервисных активов "Лукойла", которые были приобретены в 2004 г. структурами Александра Джапаридзе. В 2015 г. Eurasia Drilling провела делистинг акций, покинув Лондонскую фондовую биржу после того, как сорвалась сделка по продаже пакета Eurasia Drilling американской Schlumberger.

Сейчас Джапаридзе принадлежит 30,63% компании, бизнесмену Александру Путилову - 22,4%. Остальными акционерами компании являются различные международные и российские фонды.