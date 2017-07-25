Дворкович: тарифы на электроэнергию в Бурятии могут снизиться примерно на четверть

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 17 июля подписал постановление, которое определяет особые условия функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии в Бурятии. Это позволит примерно на четверть снизить цены на электроэнергию в регионе, сказал на совещании в Улан-Удэ вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Это означает, что средние цены на электроэнергию для потребителей Республики Бурятии, прежде всего для потребителей, имеющих наибольший тариф, могут снизиться почти на четверть", - сказал он. Дворкович отметил, что теперь правительство ждет ответных шагов от властей республики, направленных на создание в регионе благоприятных условий для развития бизнеса.

Замруководителя главы ФАС Виталий Королев отметил, в свою очередь, что снижение цен на электроэнергию планируется осуществлять последовательно - первый этап в сентябре 2017 года, второй - в 2018 году. "В любом случае подчеркну - снижение будет существенным, в один этап или в два этапа", - отметил вице-премьер.

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов заявил на совещании, что сложность с ценами на электроэнергию заключается в том, что сети принадлежат региональным собственникам, при этом их протяженность велика, в отличие от объемов потребления, что приводит к достаточно большой стоимости на электроэнергию. Регион готов консолидировать и в дальнейшем продать сети, отметил Цыденов.