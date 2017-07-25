Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович заявил, что вопрос о создании второго лоукостера в правительстве не обсуждается

Экономика и бизнес
25 июля, 10:35 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 25, июля. /ТАСС

По словам вице-премьера, данный вопрос "пока обсуждается в коммерческом русле"

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Обсуждение вопроса о создании в России второго лоукостера на уровне правительства сейчас не ведется. Об этом сказал журналистам по итогам совещания в Бурятии вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"На уровне правительства (разговоры - прим. ред.) не идут. Коллеги пока обсуждают эту тему в коммерческом русле", - сообщил Дворкович.

Смотрите также

Госдума поддержала исключение из цены на авиабилет тарифа на багаж при его отсутствии

Дворкович: создание второго лоукостера в России находится на уровне идеи

Минтранс поддерживает создание лоукостеров в РФ, но конкретных предложений нет

Он отметил, что бизнес-структуры обращались к нему с этим вопросом, но отказался называть заинтересованных лиц.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что на фоне возобновления роста авиаперевозок в России может появиться еще одна низкобюджетная авиакомпания. Переговоры об этом ведутся с рядом иностранных лоукостеров - Air Asia, Wizz Air и Pegasus, а также с РФПИ.

В России уже работает один низкобюджетный авиаперевозчик - дочерняя компания "Аэрофлота" "Победа".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с несколькими автомобилями
2
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
3
ЕСПЧ присудил €6 тыс. одному из осужденных за убийство Немцова
4
В Госдепе допускают возможность поставок оружия Украине
5
СМИ: США шантажируют Турцию, убеждая отказаться от покупки российских систем С-400
6
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
7
В России до конца года ужесточат наказание за незаконную перепланировку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама