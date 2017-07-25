Дворкович заявил, что вопрос о создании второго лоукостера в правительстве не обсуждается

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Обсуждение вопроса о создании в России второго лоукостера на уровне правительства сейчас не ведется. Об этом сказал журналистам по итогам совещания в Бурятии вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"На уровне правительства (разговоры - прим. ред.) не идут. Коллеги пока обсуждают эту тему в коммерческом русле", - сообщил Дворкович.

Он отметил, что бизнес-структуры обращались к нему с этим вопросом, но отказался называть заинтересованных лиц.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что на фоне возобновления роста авиаперевозок в России может появиться еще одна низкобюджетная авиакомпания. Переговоры об этом ведутся с рядом иностранных лоукостеров - Air Asia, Wizz Air и Pegasus, а также с РФПИ.

В России уже работает один низкобюджетный авиаперевозчик - дочерняя компания "Аэрофлота" "Победа".