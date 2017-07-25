Самарский "Авиакор" подал иск о банкротстве российско-украинского СП по проекту Ан-140

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САМАРА, 25 июля. /ТАСС/. Самарский авиазавод "Авиакор" подал иск в Самарский областной арбитражный суд о признании банкротом совместного российско-украинского предприятия (СП) "Международный авиационный проект-140". Об этом говорится в материалах суда.
Согласно исковому заявлению, "Авиакор" просит признать СП банкротом ввиду его задолженности. Ранее в 2016 году самарский авиазавод подавал иск о взыскании с предприятия задолженности по договору займа в размере 196 млн рублей. В марте 2017 года Самарский арбитражный суд удовлетворил иск "Авиакора".
Совместное предприятие "Международный авиационный проект-140" было создано в рамках сотрудничества "Авиакора" с украинскими авиастроителями по проекту производства в Самаре самолетов Ан-140.
К реализации проекта по выпуску Ан-140 "Авиакор" приступил в 2003 году. Первый Ан-140 российской сборки поднялся в воздух в августе 2005 года. В 2015 году "Авиакор" решил приостановить программу выпуска самолетов Ан-140 из-за ситуации на Украине.
Как отмечал ранее гендиректор "Авиакора" Алексей Гусев, на Украине находятся 34 поставщика комплектующих по проекту Ан-140, а также головное КБ "Антонов".
"Авиакор" - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Входит в корпорацию "Русские машины", объединяющую машиностроительные активы группы "Базовый элемент". Ранее выпускал самый массовый советский реактивный пассажирский самолет Ту-154.