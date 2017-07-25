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Корпорация МСП готовит меры льготного финансирования бизнеса на "дальневосточном гектаре"

Экономика и бизнес
25 июля, 12:18 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 25, июля. /ТАСС

Индивидуальные предприниматели и кооперативы получат возможность финансирования на сумму до 15 миллионов рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) разработает продукт для поддержки индивидуальных предпринимателей и кооперативов, развивающих бизнес на "дальневосточном гектаре", который позволит получить льготное финансирование на сумму до 15 млн рублей, сообщил замглавы Корпорации МСП Максим Любомудров, слова которого цитирует пресс-служба администрации Приморья.

"Мы договорились, что сделаем специальный продукт для индивидуальных предпринимателей и кооперативов, которые развивают свой бизнес на "дальневосточном гектаре", чтобы у них была возможность получить льготное финансирование на сумму до 15 миллионов рублей. Они должны будут представить так же, как это делается в банках, свой проект и обосновать его. Надеемся, что этот продукт заработает уже в ближайшем месяце", - сказал Любомудров.

Инициативы по развитию мер поддержки малого и среднего бизнеса обсуждались на совещании под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с участием губернатора Владимира Миклушевского. Кроме продукта для получателей "дальневосточных гектаров", речь зашла о дополнительных мерах поддержки субъектов МСП - резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток.

"Мы посмотрели список резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, отобрали тех, которые являются субъектами МСП и соответствуют критериям приоритетности. Мы договорились, что наберем определенный набор проектов, в ручном режиме с ними поработаем с точки зрения того, как Корпорация им можем помочь в рамках кредитно-гарантийной поддержки", - сказал Любомудров.

По словам губернатора края Владимира Миклушевского, оборот малых и средних предприятий составляет почти 60% общего оборота всех предприятий края. В Приморье зарегистрирована треть предприятий малого и среднего бизнеса всего Дальнего Востока. В 2016 году количество таких предприятий выросло на 18%.

Меры поддержки

Для малого и среднего бизнеса Приморья предусмотрены как меры финансовой поддержки, так и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. Система мер "прямой" финансовой поддержки включает в себя возмещение затрат субъектов МСП на открытие собственного дела, модернизацию и покупку оборудования, с 2017 года в отдельное направление выделена поддержка моногородов.

Также в регионе действуют институты развития бизнеса, которые оказывают консультационно-информационную и финансовую поддержку: Гарантийный фонд, Центр развития экспорта, Центр поддержки предпринимательства, Инвестиционное Агентство, институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Также в крае действует режим "налоговых каникул" для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную системы налогообложения.

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