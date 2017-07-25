Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УАЗ предоставит семьям и сельхозпроизводителям скидки до 12,5% на покупку автомобилей

Экономика и бизнес
25 июля, 14:26 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 25, июля. /ТАСС

Максимальная выгода по программам для физических лиц достигает 104 тыс. рублей, для юридических - 209 тыс. 990 рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛЬЯНОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) запустил льготные программы для семей, предпринимателей и сельхозпроизводителей на покупку автомобилей, а также для покупателей, впервые приобретающих машину. Размер скидки для разных категорий составит от 10 до 12,5%, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе предприятия.

"УАЗ начал реализацию новых госпрограмм: для физических лиц - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", для юридических лиц - "Свое дело" и "Российский фермер". Максимальная выгода по программам для физических лиц достигает 104 тыс. рублей, для юридических - 209 тыс. 990 рублей", - сказала собеседница агентства.

Программа "Первый автомобиль" предназначена для покупателей, ранее не имевших машины, при условии наличия водительского удостоверения. Родители двух или более несовершеннолетних детей могут приобрести автомобиль по программе "Семейный автомобиль". В рамках этих программ при покупке транспортного средства в кредит покупателю предоставляется скидка в размере 10% от стоимости нового автомобиля, которая предусматривает компенсацию части первоначального взноса.

Программы "Свое дело" и "Российский фермер" рассчитаны на юридических лиц. Для этой категории при покупке автомобилей УАЗ в лизинг скидка составит 12,5%, но не более 625 тыс. рублей на одно транспортное средство.

Программа "Свое дело" распространяется на покупателей, имеющих отношение к субъектам малого и среднего предпринимательства, "Российский фермер" действует для сельскохозяйственных производителей. В дополнение к новым программам, покупатели могут воспользоваться скидкой в рамках утилизации или trade-in, услугами кредитования с первоначальным взносом 0%, лизингом с нулевым авансом, а также специальной программой для стартапов.

УАЗ специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тыс. машин в год. С 2000 года предприятие входит в структуру концерна Sollers. Компания выпускает более 10 моделей марки UAZ примерно в 100 модификациях и экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
2
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
3
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
4
Минтранс предложил исключить из бесплатной ручной клади одежду, ноутбуки и телефоны
5
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Ли Джэ Чхуль: Южная Корея должна пересмотреть свое отношение к российскому рынку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама