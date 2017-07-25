УАЗ предоставит семьям и сельхозпроизводителям скидки до 12,5% на покупку автомобилей

УЛЬЯНОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) запустил льготные программы для семей, предпринимателей и сельхозпроизводителей на покупку автомобилей, а также для покупателей, впервые приобретающих машину. Размер скидки для разных категорий составит от 10 до 12,5%, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе предприятия.

"УАЗ начал реализацию новых госпрограмм: для физических лиц - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", для юридических лиц - "Свое дело" и "Российский фермер". Максимальная выгода по программам для физических лиц достигает 104 тыс. рублей, для юридических - 209 тыс. 990 рублей", - сказала собеседница агентства.

Программа "Первый автомобиль" предназначена для покупателей, ранее не имевших машины, при условии наличия водительского удостоверения. Родители двух или более несовершеннолетних детей могут приобрести автомобиль по программе "Семейный автомобиль". В рамках этих программ при покупке транспортного средства в кредит покупателю предоставляется скидка в размере 10% от стоимости нового автомобиля, которая предусматривает компенсацию части первоначального взноса.

Программы "Свое дело" и "Российский фермер" рассчитаны на юридических лиц. Для этой категории при покупке автомобилей УАЗ в лизинг скидка составит 12,5%, но не более 625 тыс. рублей на одно транспортное средство.

Программа "Свое дело" распространяется на покупателей, имеющих отношение к субъектам малого и среднего предпринимательства, "Российский фермер" действует для сельскохозяйственных производителей. В дополнение к новым программам, покупатели могут воспользоваться скидкой в рамках утилизации или trade-in, услугами кредитования с первоначальным взносом 0%, лизингом с нулевым авансом, а также специальной программой для стартапов.

УАЗ специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тыс. машин в год. С 2000 года предприятие входит в структуру концерна Sollers. Компания выпускает более 10 моделей марки UAZ примерно в 100 модификациях и экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира.