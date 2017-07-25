Ространснадзор проводит внеплановую проверку норм безопасности в авиакомпании "Россия"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ространснадзор проводит внеплановую проверку авиакомпании "Россия", сообщил журналистам руководитель ведомства Виктор Басаргин. По его словам, проверка связана с соблюдением норм авиабезопасности.

"Мы проводим уже внеплановую проверку авиакомпании "Россия", не связанную с последними задержками, она связана с предыдущими вопросами, с авиабезопасностью. По согласованию с прокуратурой, такая внеочередная проверка нами сегодня проводится", - сказал он.

Басаргин уточнил, что проверка началась неделю назад.

Кроме того, Ространснадзор проводит внеплановую проверку еще четырех российских авиакомпаний: "Ютэйр - вертолетные перевозки", "Уральские авиалинии", "Ангара" и "Якутия".

Глава ведомства добавил, что проверки также не связаны с задержками авиарейсов.

Как пояснил журналистам заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток, все проверки ведомства разделаются на плановые и внеплановые. График первых верстается до сентября, сдается и утверждается Генпрокуратурой. Внеплановые проверки, как отметил Черток, проводятся только в том случае, если есть угроза жизни и здоровью граждан. Только в этом случае Генпрокуратура согласует проведение внеплановой проверки, указал он.