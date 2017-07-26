Путин обсудит планы создания Фонда поддержки социальных проектов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду в Карелии заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и встретится с исполняющими обязанности главы региона Артуром Парфенчиковым.

"Президент будет работать в Карелии. Там он проведет наблюдательный совет АСИ (Агентства стратегических инициатив), посетит некоторые презентационные мероприятия, традиционно пообщается с исполняющими обязанности [главы региона - Артуром Парфенчиковым]", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, участники заседания набсовета АСИ обсудят результаты работы агентства в первой половине 2017 года, "а также ряд перспективных проектов, намеченных к реализации в 2017-2018 гг". "Среди них, в частности, комплекс мер, направленных на развитие волонтерского движения в регионах России, и планы создания Фонда поддержки социальных проектов", - говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, в ходе поездки в Карелию президент осмотрит в IT-парке Петрозаводского государственного университета выставку проектов, реализуемых при поддержке АСИ и проведет встречу с представителями социально ориентированных НКО, благотворительных фондов, волонтерского движения и социальными предпринимателями.

Об инициативе создания Фонда поддержки социальных проектов в РФ главе государства на встрече в марте текущего года рассказывала гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Путин тогда назвал эту идею интересной.