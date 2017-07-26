Программа поддержки лесоперерабатывающих предприятий ДФО продлена до 2018 года

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий российским лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа, задействованным в приоритетных инвестпроектах. Постановление о продлении срока действия программы до 2018 года опубликовано в среду на портале кабмина.
"Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми субсидирование на возмещение части затрат таким лесоперерабатывающим предприятиям продлевается на 2017-2018 годы. Федеральным законом от 19 декабря 2016 года №415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на эти цели в 2017 году предусмотрено 1,3 млрд рублей, в 2018 году - 700 млн рублей", - говорится в справке к документу.
На возмещение части затрат могут претендовать дальневосточные предприятия, реализующие приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов. Ожидается, что принятые решения стимулируют производство продукции глубокой переработки древесины на территории ДФО.