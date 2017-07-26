"Русгидро" повысила оценку стоимости дальневосточных проектов на 30,6 млрд рублей

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ТАСС, 26 июля. Стоимость строительства четырех энергообъектов на Дальнем Востоке, которое было поручено "Русгидро", оценивается компанией в 118,4 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Русгидро".
"Русгидро" в октябре 2015 года сообщала, что оценивает их стоимость в 87,8 млрд рублей.
"Общий объем инвестиций, необходимых для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке, в том числе инвестиций в создание внеплощадочной инфраструктуры, оценивается в 118,4 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.
Компания отмечает, что для финансирования строительства энергообъектов на Дальнем Востоке "Русгидро" было выделено 50 млрд рублей из федерального бюджета, 24,5 млрд рублей будут профинансированы из средств возмещенного с капитальных затрат НДС и за счет доходов от размещения временно свободных средств на депозитах, оставшиеся 43,9 млрд рублей. "Русгидро" профинансирует за счет собственных и заемных средств.
"Русгидро" было поручено вести строительство четырех энергообъектов на Дальнем Востоке: Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2, Благовещенской ТЭЦ и ТЭЦ в Хабаровском крае. Для этого компания в 2012 году получила из бюджета средства в виде дивидендов государственного "Роснефтегаза" на сумму 50 млрд рублей.
К настоящему времени введена Благовещенская ТЭЦ, другие три станции находятся на этапе строительства. Компания рассчитывает в этом году ввести в эксплуатацию Якутскую ГРЭС-2.