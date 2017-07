Ритейлеры уверены, что trade-in поможет Apple увеличить свои продажи на рынке РФ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Услуга обмена старых смартфонов на новые с доплатой позволит Apple сохранить свое место в тройке лидеров по продажам смартфонов в России, считают ритейлеры.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Apple запускает в России бессрочную программу trade-in на iPhone (на другую продукцию Apple программа распространяться не будет). На первом этапе сдать в trade-in старый смартфон можно будет в re:Store, "М.Видео" и "Связном", в дальнейшем список магазинов может расшириться. По trade-in Apple принимает произведенные специально для России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE в хорошем состоянии.

Сейчас программа обмена старой техники на новую с доплатой действует у Apple в странах, где есть ее фирменные магазины Apple Store, причем trade-in в них распространяется также на iPad и компьютеры.

"Что касается Apple, то новый сервис, запущенный в "Связном", позволит производителю укрепиться на лидирующих позициях в сегменте смартфонов в России и увеличить продажи iPhone в России", - сообщил ТАСС представитель "Связного" Сергей Тихонов. По его словам, этот сервис будет востребован в салонах сети.

Сейчас лидерство на российском рынке у компании Samsung, которая по итогам прошлого года продала почти четверть всех смартфонов в России. У Apple продажи в России варьируются на уровне 10-12%, общемировые продажи компании по итогам 2016 года составили 12,5% (данные консультационной компании IDC).

В "М.Видео" считают, что сервис обмена старого iPhone на новый будет дополнительным бонусом для покупателей. "Это, в свою очередь, может сказаться и на продажах сети в сегменте телеком", - сообщил директор проекта M_mobile в "М.Видео" Андрей Губанов.

Президент "Евросети" Александр Малис сообщил, что от новой услуги быстрого эффекта ждать не стоит, так как выкупная стоимость будет ниже ожиданий потребителя. "Но некоторое влияние на увеличение продаж будет", - сказал он ТАСС.