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СМИ: Apple может перенести поставки новой модели iPhone на более поздний срок

Экономика и бизнес
14 июля, 16:39 UTC+3 ТАСС

Перенос связан с разработкой датчика отпечатков пальцев

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© EPA/JEON HEON-KYUN

ТАСС, 14 июля. Корпорация Apple может отложить поставки новой модели iPhone из-за проблем, связанных с разработкой датчика отпечатков пальцев, которым должны быть снабжены новые смартфоны. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на аналитиков.

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Эксперты полагают, что компания перенесет дату начала поставок либо начнет продавать аппараты без функции сканирования отпечатков пальцев, что может негативно сказаться на финансовых показателях Apple в IV квартале.

Ожидалось, что поставки новинки начнутся в сентябре, однако, по данным аналитиков Goldman Sachs, сроки могут быть сдвинуты на 22 сентября, 29 сентября или на октябрь.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Apple работает над технологией 3D-сканирования лица, которая позволит разблокировать смартфон без использования отпечатков пальцев.

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