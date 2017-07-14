СМИ: Apple может перенести поставки новой модели iPhone на более поздний срок

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ТАСС, 14 июля. Корпорация Apple может отложить поставки новой модели iPhone из-за проблем, связанных с разработкой датчика отпечатков пальцев, которым должны быть снабжены новые смартфоны. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на аналитиков.
Эксперты полагают, что компания перенесет дату начала поставок либо начнет продавать аппараты без функции сканирования отпечатков пальцев, что может негативно сказаться на финансовых показателях Apple в IV квартале.
Ожидалось, что поставки новинки начнутся в сентябре, однако, по данным аналитиков Goldman Sachs, сроки могут быть сдвинуты на 22 сентября, 29 сентября или на октябрь.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Apple работает над технологией 3D-сканирования лица, которая позволит разблокировать смартфон без использования отпечатков пальцев.