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Топилин: вопрос защиты прав работников в условиях цифровой экономики пока открыт

Экономика и бизнес
26 июля, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

При этом министр труда отметил, что сегодня существуют все условия для упрощения кадрового документооборота

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Вопрос выстраивания трудового и страхового законодательства в условиях цифровизации в странах БРИКС пока остается открытым, сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты со ссылкой на главу ведомства Максима Топилина.

По словам Топилина, сегодня существуют все условия для упрощения кадрового документооборота, в частности, для заключения трудового договора в электронном виде. "Однако остается открытым вопрос защиты трудовых и социальных прав работников, поскольку электронная подпись живет недолго. Что делать, если работник обратится за защитой прав через 10-20 лет после заключения электронного трудового договора? Пока на этот вопрос ИТ-специалисты не дают ответа", - отметил Топилин на встрече министров труда и занятости стран БРИКС в городе Чунцин (Китай).

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В сообщении отмечается, что Топилин назвал серьезным вызовом для стран-участниц БРИКС появление вследствие цифровизации экономики новых форм бизнеса и занятости. По его мнению, страны БРИКС должны прикладывать максимум усилий, чтобы выявлять их и обеспечивать социальную защищенность граждан.

Кроме того, Топилин считает правильным отказываться от убеждений, что высокая стоимость рабочей силы - это проигрыш в условиях конкуренции. "Наоборот: проигрывают те страны, которые делают ставку на дешевый труд, труд без страховки. Необходимо отказываться от тезисов 30-летней давности", - цитирует пресс-служба слова Топилина.

БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (до присоединения ЮАР в 2011 году - БРИК). Было основано в июне 2006 года.

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