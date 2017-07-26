Новгородскую область выбрали пилотным регионом для проектов НТИ

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Новгородская область станет пилотным регионом для проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), то есть полигоном для внедрения самых передовых разработок в стране. Об этом в среду в Петрозаводске сообщил журналистам врио губернатора региона Андрей Никитин, принимающий участие в деловом форуме "Карелия: Точки роста".

"Новгородская область определена как один из пилотных регионов по внедрению проектов Национальной технологической инициативы. Это значит, что самые передовые разработки, которые появляются в стране…, могут быть опробованы и протестированы… на нашей новгородской земле", - сказал он.

Врио губернатора уточнил, что статус пилотного региона Новгородская область получила по итогам заседания совета по модернизации, который 18 июля провел в Великом Новгороде председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В рамках заседания премьер-министр ознакомился с экспонатами выставки, где были представлены проекты НТИ, обеспечивающие решение наиболее острых проблем и демонстрируют преимущество цифровизации ряда отраслей экономики.

"Это важный итог для нас. Вы видели эти проекты, которые были на выставке. Они, что называется, "бери и делай", - добавил Никитин.

Об НТИ

Национальная технологическая инициатива - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России - была утверждена правительством РФ в апреле 2016 г. Она рассчитана на срок до 2035 г. Ключевым инструментом реализации НТИ определена система "дорожных карт".

Президиум совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию подготовил и одобрил семь "дорожных карт" по направлениям: "Автонет", "Аэронет", "Маринет", "Нейронет", "Энерджинет", "Хелснет", "Технет".

Всего с августа 2016 г. рассмотрены 455 системных и лидерских проектов НТИ, из них 216 оказана поддержка, 151 находятся на этапе сопровождения или анализа результатов, 88 проходят экспертизу.

Среди представленных проектов: сетецентричная масштабируемая система подводной связи "Подводный интернет вещей", тест-полоски для определения инфаркта миокарда, сверхмобильное шасси для роботов-помощников, интеллектуальная система безопасности для беспилотного транспорта и другие разработки.