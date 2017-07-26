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Российский банк БКФ опроверг связи с украинским экстремистским "Правым сектором"

Экономика и бизнес
26 июля, 14:26 UTC+3

В финансовой организации отметили, что "информация о какой-либо поддержке украинских политических организаций является клеветой и заведомой дезинформацией"

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ТАСС, 26 июля. Российский банк БКФ обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту распространения недостоверной информации о связях банка и его руководства с запрещенной в России украинской экстремистской организацией "Правый сектор". Об этом говорится в сообщении банка.

Ранее в ряде украинских и российских информационных ресурсов появилась информация о планах переезда в Киев председателя совета директоров банка Ольги Миримской, а также о поддержке Миримской действий радикальной организации "Правый сектор".

"Информация о какой-либо поддержке украинских политических организаций и планах о переезде в Киев не соответствует действительности, является клеветой и заведомой дезинформацией, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Ольги Миримской, - говорится в сообщении банка. - Банк БКФ обратился в компетентные правоохранительные органы РФ с заявлениями о проведении следственных действий и возбуждении уголовного дела по факту осуществления информационной атаки, а также в соответствии с п. 4 ст. 152 Гражданского кодекса РФ предпринимает меры по пресечению распространения недостоверной информации".

Миримская в 2015 году оказалась в центре судебного разбирательства в отношении своей малолетней дочери - тогда московский суд постановил передать ребенка, рожденного суррогатной матерью, Миримской. Кроме того, российские следователи возбудили уголовное дело по факту хищения ребенка, одной из подозреваемых была суррогатная мать девочки.

"В организации информационной атаки банк подозревает лиц, причастных к похищению малолетней дочери Миримской", - говорится в сообщении банка.

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