МЭР: рост ВВП России в 2017 году может превысить 2%

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. ВВП России по итогам 2017 года может вырасти более чем на 2% благодаря увеличению кредитования и инвестиций, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Тенденции указывают на то, что рост экономики по итогам 2017 года может быть и выше 2%", - сказал он.

"Мы видим, что постепенно начинают восстанавливаться заработные платы, доходы населения - это все позитивные тренды, которые сейчас будут только укрепляться", - отметил он.

Кроме того, экономический рост существенно ускоряется, постепенно снижаются процентные ставки, что помогает банкам наращивать портфель, в том числе, корпоративного кредитования и кредитования малого и среднего предпринимательства.

По словам министра, второй квартал для российской экономики был очень успешным. "Мы ожидаем, что по инвестициям будет очень неплохая цифра за второй квартал. (в первом квартале, по оценке Росстата, рост инвестиций составил 2,3% - прим. ТАСС). Во втором квартале, я думаю, рост будут сильнее, чем в первом", - сказал Орешкин.

Минэкономразвития ожидает сохранения этого тренда осенью. "Кредитный цикл в банковской системе развернулся, начинает набирать обороты - мы это видим по той же ипотеке. Если очистить от сезонности, то объемы выдачи ипотечных кредитов достигают максимальных исторических уровней.

Соответственно, по цепочке средства поступают, оживляют строительный сектор, в котором позитивные темпы роста по втором квартале и очень позитивный последний месяц, когда рост был около 5%", - резюмировал министр.

По его словам, ВВП России в годовом выражении во втором квартале 2017 года увеличился на 2,7%, в первом полугодии - на 1,6%. "ВВП РФ, по нашим оценкам, во втором квартале, вырос примерно на 2,7% в годовом выражении. За первое полугодие рост экономики оцениваем в 1,6%", - сказал он.

По оценке Минэкономразвития, объем ВВП РФ в январе - мае 2017 года возрос на 1,3%. При этом в мае рост этого показателя ускорился до 3,1% по сравнению с 1,7% в апреле. По оценкам Росстата, в первом квартале 2017 года рост российский экономики составил 0,5%.

Рост инфляции

Министр также заявил, что инфляция в РФ после роста до 4,4% в июле снова двигается к прогнозу по году в 3,8%, ситуация с влиянием на нее позднего урожая овощей исправляется.

"У нас инфляция чуть-чуть поднялась - до 4,4%(в июне в годовом выражении), но это был временный эффект от более позднего урожая овощей в этом году из-за не очень теплой погоды в начале лета. Сейчас ситуация исправляется, и мы видим, что по инфляции будем двигаться к тому прогнозу, который у нас был - 3,8%", - сказал он.

Он добавил, что по итогам года инфляция может оказаться как ниже, так и выше прогноза Минэкономразвития. "Возможно, немножко уточним, но несерьезно, прогноз, когда будем уточнять в августе", - пояснил министр.

Инфляция в РФ в июне ускорилась из-за цен на плодоовощную продукцию, которые росли в связи с неблагоприятной погодой. По данным Росстата, инфляция в июне составила 0,6% после 0,4% в мае, а в годовом выражении сложилась на уровне 4,4%.

При этом ранее Минэкономразвития рассчитывало, что инфляция в России в июне сохранится примерно на уровне мая - 0,3-0,4%, а в годовом выражении составит 4-4,1%.

Как заявлял директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев, регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше ожиданий. При этом Дмитриев не исключил, что в июле инфляция может замедлиться до 4,3% благодаря урожаю.