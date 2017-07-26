Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа "Сафмар " выкупила у миноритариев "М.Видео" 24,66% акций компании

Экономика и бизнес
26 июля, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

В свободном обращении остаются более 31 млн обыкновенных акций "М.Видео", что составляет приблизительно 17,66% от уставного капитала

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Группа "Сафмар " выкупила у миноритариев "М.Видео" более 44 млн акций компании, что составляет 24,66% от уставного капитала компании за 17,7 млрд рублей, говорится в сообщении "М.Видео".

В настоящий момент в свободном обращении находятся более 31 млн обыкновенных акций "М.Видео", что составляет приблизительно 17,66% от уставного капитала.

Ранее "Сафмар" закрыла сделку по покупке 57,7% акций "М.Видео", принадлежащих Александру Тынковану и его партнерам. До закрытия сделки группа "Сафмар" сделала добровольное предложение миноритариям "М.Видео" о приобретении у них акций по цене $7 за штуку. Также сообщалось, что "Сафмар" переименует ПАО "М.Видео" в ПАО "Сафмар Ритейл" и создаст на ее базе управляющую компанию, в которую войдет принадлежащая покупающей стороне группа "Эльдорадо". При этом "Сафмар Ритейл" продолжит развивать сети "М.Видео" и "Эльдорадо" отдельно, их менеджмент сохранится. Бренд "М.Видео" также останется.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
2
Ляшко: Порошенко исправил свою ошибку, лишив Саакашвили гражданства
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
Саакашвили не намерен покидать Украину после лишения гражданства
5
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
6
Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве
7
"Иркут" планирует начать серийное производство МС-21 в конце 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама