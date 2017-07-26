Группа "Сафмар " выкупила у миноритариев "М.Видео" 24,66% акций компании

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Группа "Сафмар " выкупила у миноритариев "М.Видео" более 44 млн акций компании, что составляет 24,66% от уставного капитала компании за 17,7 млрд рублей, говорится в сообщении "М.Видео".
В настоящий момент в свободном обращении находятся более 31 млн обыкновенных акций "М.Видео", что составляет приблизительно 17,66% от уставного капитала.
Ранее "Сафмар" закрыла сделку по покупке 57,7% акций "М.Видео", принадлежащих Александру Тынковану и его партнерам. До закрытия сделки группа "Сафмар" сделала добровольное предложение миноритариям "М.Видео" о приобретении у них акций по цене $7 за штуку. Также сообщалось, что "Сафмар" переименует ПАО "М.Видео" в ПАО "Сафмар Ритейл" и создаст на ее базе управляющую компанию, в которую войдет принадлежащая покупающей стороне группа "Эльдорадо". При этом "Сафмар Ритейл" продолжит развивать сети "М.Видео" и "Эльдорадо" отдельно, их менеджмент сохранится. Бренд "М.Видео" также останется.