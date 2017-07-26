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Мутко считает, что за овербукинг надо "бить по рукам"

Экономика и бизнес
26 июля, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Вице-премьер заявил, что нельзя более допускать ситуаций, "когда авиаперевозчик, реально располагающий двумя самолетами, продает билеты исходя из того, что у него их пять"

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Вице-премьер правительства России Виталий Мутко, курирующий туризм, считает, что следует "бить по рукам" авиаперевозчиков, которые допускают овербукинг (продажу авиакомпанией заведомо большего количества билетов на рейс, чем мест в самолете - прим. ТАСС). Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) по итогам встречи представителей отрасли с Мутко, прошедшей в среду.

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"Этот вопрос нуждается в проработке с Минтрансом и Росавиацией, но прозрачность здесь однозначно нужна. Мы не должны более допускать ситуаций, когда авиаперевозчик, реально располагающий двумя самолетами, продает билеты исходя из того, что у него их пять. За такое надо бить по рукам", - сказал вице-премьер.

По данным АТОР, на встрече с Мутко туроператоры пожаловались на регулярно случающуюся в начале сезона ситуацию, когда чартерные авиаперевозчики продают свои емкости, реально не располагая ими в необходимом объеме. Ассоциация сообщает, что рекомендации Росавиации основаны на предложениях представителей компаний, как можно было бы впредь не допускать подобного развития событий.

Среди мер, озвученных компаниями, согласно АТОР, была, в том числе, обязательная предварительная оценка Росавиацией нормативного соотношения заявленной авиакомпанией перевозки и ее реальных ресурсов при выдаче допуска авиакомпаниям на чартерные рейсы. С этой целью предлагается обязать авиакомпании регулярно предоставлять в Минтранс или Росавиацию план своих полетных программ.

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