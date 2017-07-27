Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. на программу помощи ипотечным заемщикам

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Минстрою России из резервного фонда правительства выделяются бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на взнос в уставный капитал АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" в целях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации", - говорится в пояснительной справке к документу.

Отмечается, что принятое решение позволит продолжить реализацию программы и реструктуризировать не менее 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 20 июля 2017 года.