ФАС получила ходатайство Schlumberger о покупке 51% Eurasia Drilling

Ученые проведут микробиологическое исследование почвы на Земле Франца-Иосифа и Новой ЗемлеНаука 27 июля, 13:34
Василий Небензя назначен постпредом России при ООНПолитика 27 июля, 13:33
В аэропорту Сочи на месяц раньше встретили трехмиллионного пассажираТранспорт 27 июля, 13:20
Полицейские вновь задержали лишенную прав Мару Багдасарян за рулем на западе МосквыПроисшествия 27 июля, 13:06
За рулем и очень опасен: стритрейсеров и автохамов приравняют к хулиганамОбщество 27 июля, 13:06
Тотальный диктант-2018 пройдет 14 апреляОбщество 27 июля, 12:59
"Газпром нефть" вложила 1,4 млрд руб. в модернизацию битумной установки на Омском НПЗТЭК 27 июля, 12:57
Двигатель на метане для "БелАЗа" представят промышленники Урала в БелоруссииНовости Урала 27 июля, 12:45
Сборная Бразилии по футболу начала изучать русский язык и культуру России перед ЧМ-2018Спорт 27 июля, 12:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство американской Schlumberger о покупке 51% российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling. Однако Schlumberger должна подать новое ходатайство в соответствии с законом об иностранных инвестициях, заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.
"Они подали ходатайство по [закону о] защите конкуренции на покупку 51%, а по федеральному закону №57-ФЗ - нет. Компания подает ходатайство по закону о защите конкуренции, если выясняется, что это ходатайство иностранного инвестора в отношении российского стратега, то мы приостанавливаем рассмотрение ходатайства до принятия решения правкомиссии [по иностранным инвестициям]. Из этого вытекает, что они должны подать ходатайство по 57 федеральному закону", - пояснил Цыганов.
Это уже вторая попытка Schlumberger войти в капитал российской компании. В начале 2015 года компания заявила о готовности приобрести 45,65% акций Eurasia Drilling за $1,7 млрд. Соглашение, заключенное между компаниями, также предусматривало опцион на приобретение оставшихся акций в течение пяти лет с момента закрытия сделки. Однако тогда реализацию сделки затормозили власти РФ, которые в условиях санкций возражали против прихода иностранцев в капитал российской сервисной компании. В сентябре 2015 года было объявлено, что сделка не состоится.
В июле 2017 года Schlumberger и менеджмент Eurasia Drilling подписали предварительное соглашение о продаже 51% российской компании. Стороны отмечали, что ждут окончательного решения от ФАС.
Кроме того, миноритарный пакет нефтесервисной компании планирует купить консорциум Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестфонда и фонды Ближнего Востока. Они также уже обратились в ФАС.