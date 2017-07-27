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ФАС получила ходатайство Schlumberger о покупке 51% Eurasia Drilling

Экономика и бизнес
27 июля, 12:43 UTC+3

Это уже вторая попытка Schlumberger войти в капитал российской компании

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство американской Schlumberger о покупке 51% российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling. Однако Schlumberger должна подать новое ходатайство в соответствии с законом об иностранных инвестициях, заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.

"Они подали ходатайство по [закону о] защите конкуренции на покупку 51%, а по федеральному закону №57-ФЗ - нет. Компания подает ходатайство по закону о защите конкуренции, если выясняется, что это ходатайство иностранного инвестора в отношении российского стратега, то мы приостанавливаем рассмотрение ходатайства до принятия решения правкомиссии [по иностранным инвестициям]. Из этого вытекает, что они должны подать ходатайство по 57 федеральному закону", - пояснил Цыганов.

Это уже вторая попытка Schlumberger войти в капитал российской компании. В начале 2015 года компания заявила о готовности приобрести 45,65% акций Eurasia Drilling за $1,7 млрд. Соглашение, заключенное между компаниями, также предусматривало опцион на приобретение оставшихся акций в течение пяти лет с момента закрытия сделки. Однако тогда реализацию сделки затормозили власти РФ, которые в условиях санкций возражали против прихода иностранцев в капитал российской сервисной компании. В сентябре 2015 года было объявлено, что сделка не состоится.

В июле 2017 года Schlumberger и менеджмент Eurasia Drilling подписали предварительное соглашение о продаже 51% российской компании. Стороны отмечали, что ждут окончательного решения от ФАС.

Кроме того, миноритарный пакет нефтесервисной компании планирует купить консорциум Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестфонда и фонды Ближнего Востока. Они также уже обратились в ФАС.

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