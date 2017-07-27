Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ РФ понизил курс доллара до 59,41 руб.

Экономика и бизнес
27 июля, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Курс евро в пятницу, 28 июля, опустится до 69,64 руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Центробанк установил на 28 июля официальный курс доллара на уровне 59,4102 руб., что на 50 копеек ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 4,1 копейки, до 69,6406 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 29,34 копейки, до 64,0139 руб.

Смотрите также

ЦБ повысил курсы доллара и евро на 72,47 и 80,85 копейки

ЦБ РФ повысил курсы доллара и евро до 60,24 и 68,38 руб.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские вновь задержали лишенную прав Мару Багдасарян за рулем на западе Москвы
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
4
Прокуратура обжаловала приговор Сергею Полонскому
5
Василий Небензя назначен постпредом России при ООН
6
Украинские правоохранители заблокировали штаб националистов в Киеве
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама