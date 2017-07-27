ЦБ РФ понизил курс доллара до 59,41 руб.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Центробанк установил на 28 июля официальный курс доллара на уровне 59,4102 руб., что на 50 копеек ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 4,1 копейки, до 69,6406 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 29,34 копейки, до 64,0139 руб.