Кудрин: приватизация Сбербанка должна состояться в ближайшие 6-10 лет

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Государству следует приватизировать часть Сбербанка в ближайшие 6-10 лет. Об этом заявил в интервью агентству Reuters бывший министр финансов РФ и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
"По его мнению, власти в течение следующих 6-10 лет должны постепенно продавать госпакеты в российских нефтяных компаниях и в этот же временной отрезок приватизировать часть крупнейшего госбанка Сбербанка", - отмечает агентство.
Ранее Кудрин заявлял, что доля государства должна быть постепенно снижена в государственных компаниях во всех отраслях, не связанных с обороной и безопасностью.
Основным акционером и учредителем Сбербанка является Центральный банк РФ, который владеет 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Также акции Сбербанка принадлежат российским и международным инвесторам.