Кредитная поддержка региональных бюджетов увеличена почти в полтора раза

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство РФ почти в полтора раза увеличивает размер средств федерального бюджета, выделяемых на кредитную поддержку региональных бюджетов в текущем году, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Существенно, то есть почти в полтора раза, будет увеличена общая сумма кредитной поддержки региональных бюджетов в 2017 году за счет федеральных средств", - сказал он на совещании о расходах федерального бюджета на 2018 и на плановый период 2019-2020 гг. в части обеспечения программ развития регионов.
Глава правительства отметил, что соответствующее распоряжение им уже подписано. "К запланированным на этот год 200 млрд рублей мы дополнительно выделим еще 91 млрд", - сказал премьер.