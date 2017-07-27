Кредитная поддержка региональных бюджетов увеличена почти в полтора раза

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство РФ почти в полтора раза увеличивает размер средств федерального бюджета, выделяемых на кредитную поддержку региональных бюджетов в текущем году, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Существенно, то есть почти в полтора раза, будет увеличена общая сумма кредитной поддержки региональных бюджетов в 2017 году за счет федеральных средств", - сказал он на совещании о расходах федерального бюджета на 2018 и на плановый период 2019-2020 гг. в части обеспечения программ развития регионов.

Глава правительства отметил, что соответствующее распоряжение им уже подписано. "К запланированным на этот год 200 млрд рублей мы дополнительно выделим еще 91 млрд", - сказал премьер.