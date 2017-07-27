Ассоциация европейского бизнеса не поддерживает введение новых санкций в отношении России

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) не поддерживает введение дополнительных экономических санкций со стороны США в отношении России. Такое заявление содержится в сообщении ассоциации.
"Мы не поддерживаем введение дополнительных экономических санкций со стороны США и призываем к тому, чтобы власти США, ЕС и РФ нашли скорое политическое решение, которое предотвратит дальнейшее ухудшение взаимоотношений, - говорится в заявлении. - Введение санкций препятствует нормальному осуществлению деловой активности, а также может привести к серьезному сокращению производства и числа рабочих мест в соответствующих отраслях".
Особую обеспокоенность АЕБ вызывает то, что "санкции США затронут интересы европейских компаний и стран ЕС в энергетике и других секторах, связанных с Россией".
Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник, 25 июля, законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса.
Ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии.
Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп готов подписать данный законопроект.