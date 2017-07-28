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Кабмин РФ расширил ТОР "Надеждинская" в Приморье под завод двигателей Mazda

Экономика и бизнес
28 июля, 8:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Ожидается, что это поможет локализовать производство, создать новые рабочие места и привлечь более 3 млрд рублей частных инвестиций

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Материал из 1 страницы
© EPA/DIEGO AZUBEL

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Правительство РФ расширило границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае под проект производства автомобильных двигателей Mazda. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением в границы ТОР "Надеждинская" внесены изменения: включены два земельных участка, расположенные во Владивостокском городском округе Приморского края. На этих земельных участках будет реализован инвестиционный проект ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" по созданию и модернизации мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя", - говорится в справке к документу.

Ожидается, что расширение ТОР поможет локализовать производство, создать новые рабочие места и привлечь более 3 млрд рублей частных инвестиций. С учетом налоговых льгот, за 2017-2026 годы прогнозируется более 11 млрд рублей совокупных поступлений в консолидированный бюджет от налогов и сборов.

Россия и "Мазда Соллерс" подписали контракт на реализацию инвестпроекта по созданию и модернизации промышленного производства двигателей, предназначенных для экспорта, и моторных транспортных средств, в сентябре прошлого года. Согласно контракту, инвестор гарантирует вложение более 2 млрд руб. в организацию в 2018 году двигателестроительного производства мощностью 50 тыс. двигателей в год, в том числе локализацию ряда технологических операций по обработке базовых компонентов двигателей.

Компания планирует организовать производство новейших двигателей Mazda Sky Engine. В результате реализации проекта будет создано более 600 рабочих мест.

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