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Медведев одобрил выделение 13 млрд рублей на реализацию НТИ в 2018 году

Экономика и бизнес
28 июля, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Средства пойдут на дорожные карты НТИ и субсидии Фонду содействия инновациям на гранты организациям на проведение НИОКР по реализации этих дорожных карт

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил предложение выделить 13,2 млрд рублей на реализацию проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2018 году. Об этом говорится в опубликованных в пятницу на сайте кабмина решениях по итогам заседания президиума Совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию.

"Согласиться с предложением о выделении средств федерального бюджета в 2018 году в объеме 13,1972 млрд рублей на реализацию Национальной технологической инициативы", - говорится в сообщении.

Вице-премьер Аркадий Дворкович 18 июля в ходе заседания президиума Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию сообщил о предложении правительства в 2017 году уменьшить финансирование Национальной технологической инициативы до 7,5 млрд рублей из заложенных в бюджете 12,5 млрд рублей, оставшиеся 5 млрд перенести на 2018 год. "Таким образом, в следующем году мы сможем иметь базу финансирования в 13 млрд рублей <...>", - пояснил он.

Эти средства будут выделены на дорожные карты НТИ (в том числе с использованием механизмов венчурного финансирования) и субсидии Фонду содействия инновациям на гранты организациям на проведение НИОКР по реализации этих дорожных карт. Кроме того, из бюджета профинансируют развитие центров НТИ на базе вузов и научных организаций и создание Университета НТИ, а также инфраструктурных центров, детских технопарков. Также кабмин рекомендовал проектному офису НТИ рассматривать Новгородскую область как территорию пилотного внедрения проектов.

Помимо этого, Медведев утвердил дорожную карту "Кружкового движения" НТИ, согласно которой, к 2025 году движение должно насчитывать не менее 500 тыс. участников, как школьников 12-16 лет, так и их наставников: лидеров проектов, модераторов, консультантов, учебных мастеров.

Как отмечается в документе, для реализации всех запланированных мероприятий движения потребуется 5,7 млрд рублей. Средства пойдут на вовлечение подростков в новую систему технологических кружков, организацию олимпиад, проектных школ, конкурсов и фестивалей, создания система цифрового управления талантами, в которой участники сообщества смогут выстраивать собственные траектории развития и выбирать образовательные направления.

Национальная технологическая инициатива - госпрограмма мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. Президиум совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию подготовил и одобрил семь дорожных карт по направлениям: "Автонет", "Аэронет", "Маринет", "Нейронет", "Энерджинет", "Хелснет", "Технет".

Всего с августа 2016 года рассмотрены 455 системных и лидерских проектов НТИ, из них 216 оказана поддержка, 151 находятся на этапе сопровождения или анализа результатов, 88 проходят экспертизу.

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