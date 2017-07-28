Курс доллара к рублю на открытии торгов вырос до 59,54 рубля

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов подрос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 59,54 рубля.
Курс евро вырос на 11 копеек, до 69,61 рубля.
Индекс ММВБ снизился на 0,6%, до 1933,95 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,7% и достиг уровня в 1023,95 пункта.