Курс доллара к рублю на открытии торгов вырос до 59,54 рубля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов подрос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 59,54 рубля.

Курс евро вырос на 11 копеек, до 69,61 рубля.

Индекс ММВБ снизился на 0,6%, до 1933,95 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,7% и достиг уровня в 1023,95 пункта.