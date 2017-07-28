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Дорожники начали асфальтировать подъездную дорогу к Крымскому мосту

Экономика и бизнес
28 июля, 12:12 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 28, июля. /ТАСС

Как отметили в пресс-службе Минтранса Крыма, все работы по строительству автомобильного подъезда идут в соответствии с графиком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Дорожники приступили к укладке асфальта на автомобильном подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

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"Строители уложили первые километры асфальта на двух участках будущего автомобильного подхода к мосту в Крым. Устройство верхнего слоя основания из асфальтобетонной смеси выполнено на первом участке длиной 2,1 км на всех 4-х полосах основного хода дороги, а также на втором участке основного хода дороги на 2-х полосах протяженностью 0,5 км", - уточняется в сообщении.

Все работы по строительству автомобильного подъезда к Крымскому мосту идут в соответствии с графиком, добавили в ведомстве.

В Крыму автомобильный подход к мосту через Керченский пролив разместится с южной стороны Керчи, чтобы тем самым пропускать транзитный транспорт в обход города, направляя его на автодорогу федерального значения Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь. Протяженность трассы составит 8,6 км, она будет четырехполосная.

Работы по строительству автомобильного подъезда в Керчи начались в конце февраля 2017 года. В соответствии с государственным контрактом движение на подходе к мосту откроется в декабре 2018 года, как и сам транспортный переход.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 года между федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства РФ и ООО "Стройгазмонтаж".

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