ЦСР предлагает передать Минфину реестр недвижимости для повышения сбора земельного налога

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МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Евгения Маркова/. Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предлагает передать реестр недвижимости в ведение Минфина России, чтобы повысить собираемость земельного налога. Об этом говорится в докладе "Земля для людей", подготовленном экспертами центра.
"Для повышения собираемости земельного налога и поддержки актуальной базы участков было бы целесообразно передать реестр недвижимости в ведение Минфина России, который совместно с местными муниципалитетами будет заинтересован в поддержании его актуального состояния", - отмечается в докладе.
А для обеспечения координации ведомственных интересов, разработки долгосрочной стратегии управления земельным фондом и ее реализации эксперты ЦСР предлагают создать отдельный федеральный орган.
Авторы доклада описали возможный механизм решения одного из острых вопросов - использования сельскохозяйственных угодий под застройку. Для снижения спекулятивного интереса к сельскохозяйственной земле для продажи под застройку предлагается ввести новую норму, которая бы ограничивала собственника участка в обращении с заявлением включить участок в границу населенного пункта. В случае необходимости расширения населенного пункта только муниципалитет может принять решение о выкупе сопредельных с населенным пунктом участков и изменении его границы.
"Муниципалитеты смогут выкупать сельскохозяйственные участки по цене именно сельскохозяйственных земель, с относительно низкой ценой, а предоставлять для целей коммерческого использования с установленными правилами землепользования и застройки на аукционе (или конкурсе), получая разницу в бюджет. Это снизит интерес и, соответственно, цены на рынке сельскохозяйственных земель", - отмечает директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда.