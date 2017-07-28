Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСР предлагает передать Минфину реестр недвижимости для повышения сбора земельного налога

Экономика и бизнес
28 июля, 12:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Евгения Маркова

Эксперты также предлагают создать отдельный федеральный орган для координации ведомственных интересов и разработки долгосрочной стратегии управления земельным фондом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Евгения Маркова/. Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предлагает передать реестр недвижимости в ведение Минфина России, чтобы повысить собираемость земельного налога. Об этом говорится в докладе "Земля для людей", подготовленном экспертами центра.

"Для повышения собираемости земельного налога и поддержки актуальной базы участков было бы целесообразно передать реестр недвижимости в ведение Минфина России, который совместно с местными муниципалитетами будет заинтересован в поддержании его актуального состояния", - отмечается в докладе.

А для обеспечения координации ведомственных интересов, разработки долгосрочной стратегии управления земельным фондом и ее реализации эксперты ЦСР предлагают создать отдельный федеральный орган.

Авторы доклада описали возможный механизм решения одного из острых вопросов - использования сельскохозяйственных угодий под застройку. Для снижения спекулятивного интереса к сельскохозяйственной земле для продажи под застройку предлагается ввести новую норму, которая бы ограничивала собственника участка в обращении с заявлением включить участок в границу населенного пункта. В случае необходимости расширения населенного пункта только муниципалитет может принять решение о выкупе сопредельных с населенным пунктом участков и изменении его границы.

"Муниципалитеты смогут выкупать сельскохозяйственные участки по цене именно сельскохозяйственных земель, с относительно низкой ценой, а предоставлять для целей коммерческого использования с установленными правилами землепользования и застройки на аукционе (или конкурсе), получая разницу в бюджет. Это снизит интерес и, соответственно, цены на рынке сельскохозяйственных земель", - отмечает директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном бору
2
Гульнара Каримова приговорена к пяти годам ограничения свободы
3
Генпрокуратура Узбекистана требует арестовать загрансобственность дочери экс-президента
4
Слуцкий: ответ России на расширение санкций США может корреспондироваться с реакцией ЕС
5
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
6
Рогозин: Кишинев пытался отказать в посадке рейсу, на котором вылетает делегация РФ
7
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама