Программой льготных перелетов в Крым за 1,5 месяца воспользовались 22 тыс. пассажиров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Российские авиакомпании за 1,5 месяца действия программы субсидируемых перелетов в Крым обслужили 22 тыс. пассажиров на 68,5 млн из 475,4 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на эти цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).
"По состоянию на 1 июля, авиакомпании обслужили 22 тыс. пассажиров на сумму субсидий в размере 68,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Всего в 2017 году на реализацию субсидируемых перевозок в федеральном бюджете предусмотрено 475,4 млн рублей. "До конца действия программы авиакомпании реализовали по льготному тарифу уже 91 тыс. билетов на 295 млн рублей", - добавили в пресс-службе.
По специальному тарифу с 15 мая 2017 года в Крым можно улететь из 36 российских городов. Цена льготного билета, в зависимости от города вылета, колеблется от 2,5 до 12,5 тыс. рублей. За 2,5 тыс. рублей в Симферополь можно улететь из Волгограда, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Минеральных Вод, Пензы, Ростова-на-Дону, Саратова, Ярославля.
Воспользоваться программой могут лишь определенные категории граждан - молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, а также взрослый, сопровождающий ребенка-инвалида, инвалиды детства II и III группы.