Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Программой льготных перелетов в Крым за 1,5 месяца воспользовались 22 тыс. пассажиров

Экономика и бизнес
28 июля, 13:06 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 28, июля. /ТАСС

По специальному тарифу с 15 мая 2017 года в Крым можно улететь из 36 российских городов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Российские авиакомпании за 1,5 месяца действия программы субсидируемых перелетов в Крым обслужили 22 тыс. пассажиров на 68,5 млн из 475,4 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на эти цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

СПЕЦПРОЕКТ

Люди Крыма. Три года вместе

Жители полуострова — о том, как изменилась их жизнь после воссоединения с Россией

"По состоянию на 1 июля, авиакомпании обслужили 22 тыс. пассажиров на сумму субсидий в размере 68,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всего в 2017 году на реализацию субсидируемых перевозок в федеральном бюджете предусмотрено 475,4 млн рублей. "До конца действия программы авиакомпании реализовали по льготному тарифу уже 91 тыс. билетов на 295 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

По специальному тарифу с 15 мая 2017 года в Крым можно улететь из 36 российских городов. Цена льготного билета, в зависимости от города вылета, колеблется от 2,5 до 12,5 тыс. рублей. За 2,5 тыс. рублей в Симферополь можно улететь из Волгограда, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Минеральных Вод, Пензы, Ростова-на-Дону, Саратова, Ярославля.

Воспользоваться программой могут лишь определенные категории граждан - молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, а также взрослый, сопровождающий ребенка-инвалида, инвалиды детства II и III группы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В европейскую часть России идет аномальная жара
2
Россия сокращает число дипломатов США и закрывает доступ к дачам посольства
3
"Выравнивание баланса": реакция российских политиков на действия МИД РФ в отношении США
4
Путин одобрил заявление МИД РФ, принятое в ответ на введение США санкций
5
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
6
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
7
Качиньский: Германия пытается снять с себя ответственность за Вторую мировую войну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама