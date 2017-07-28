"Яндекс" повысил прогноз по росту выручки в 2017 году до 18-21%

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ТАСС, 28 июля. "Яндекс" повысил прогноз по росту выручки на 2017 г. до 18-21%, говорится в сообщении компании.
Ранее "Яндекс" ожидал рост выручки в этом году в районе 17%-20%.
Как отмечается в сообщении, пересмотр прогноза произведен по итогам финансовых результатов II квартала.