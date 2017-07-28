"Яндекс" повысил прогноз по росту выручки в 2017 году до 18-21%

ТАСС, 28 июля. "Яндекс" повысил прогноз по росту выручки на 2017 г. до 18-21%, говорится в сообщении компании.

Ранее "Яндекс" ожидал рост выручки в этом году в районе 17%-20%.

Как отмечается в сообщении, пересмотр прогноза произведен по итогам финансовых результатов II квартала.