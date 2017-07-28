Мосгорсуд снял арест с недвижимости и акций ряда компаний по делу бизнесмена Шефлера

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президиум Мосгорсуда в пятницу снял длившийся десять лет обеспечительный арест с недвижимости и акций трех компаний, наложенный по делу экс-главы компании S.P.I. Юрия Шефлера, обвиняемого в незаконном использовании товарных знаков, права на которые принадлежат государству. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Дрозда, представляющий интересы компании.

"Президиум Мосгорсуда сегодня рассмотрел и удовлетворил три мои кассационные жалобы. Согласно решению кассационной инстанции, отменены постановления Басманного суда от 28 и 29 августа 2007 года о наложении обеспечительного ареста на два административных здания в Москве, принадлежащих компании "РГТБ-Инвест", а также на 50,387 тыс. и почти 59,5 тыс. обычных именных акций компаний ОАО "СПИ-РИВВК" и ОАО "Талвис" (входит в десятку крупнейших производителей спирта в России - прим. ТАСС). Производство по данным материалам прекращено", - сказал адвокат.

Отвечая на вопрос агентства, он пояснил, что номинальная стоимость ранее арестованного имущества оценивается в сумму не менее 100 млн рублей.

В 2007 году Басманный суд Москвы наложил по ходатайству следователя обеспечительный арест на недвижимость и ценные бумаги трех компаний. Следствие обосновало свое требование как возможную необходимость в будущем обеспечить имущественные взыскания по делу. "Это привело к тому, что владельцы арестованного имущества бессрочно были лишены права распоряжаться им. Президиум Мосгорсуда согласился с незаконностью ареста, в частности, что судом при наложении обеспечительной меры не был установлен срок ее действия", - заключил Дрозда.

Дело Шефлера

В 2002 году владелец S.P.I. Юрий Шефлер был привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о контрабанде алкогольной продукции, организации преступного сообщества, угрозе убийством представителю власти, незаконной предпринимательской деятельности, отмывании и легализации денежных средств, а также о незаконном использовании товарных знаков, право на выпуск которых принадлежит РФ. Позже следователь снял все обвинения за исключением последнего. Шефлеру инкриминируется 15 эпизодов неправомерного использования чужих товарных знаков водочных изделий "Лимонная", "Сибирская" и "Русская" (при этом бренды "Московская" и "Столичная" в обвинении не фигурируют, как это сообщалось ранее).

Шефлер был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск. Он долгое время проживает в Великобритании, власти которой отказали РФ в его выдаче. По делу в качестве обвиняемого также проходит бывший совладелец S.P.I. Андрей Скурихин, который до настоящего времени проживает в США. В России он также заочно арестован и объявлен в международный розыск по этому делу.

Как считает следствие, ущерб в виде упущенной выгоды по делу составил 1,334 млн рублей. Изначально потерпевшей стороной по делу было признано Министерство сельского хозяйства, а впоследствии и предприятие "Союзплодоимпорт", которому были переданы права на пользование и распоряжение товарными знаками "Лимонная", "Сибирская" и "Русская" от лица государства. Свою упущенную выгоду компания оценила в 192 млн рублей, заявив соответствующий иск в рамках уголовного расследования. "Мой подзащитный не признавал и не признает вины, однако он еще в 2013 году компенсировал всю сумму заявленного ущерба, а также полностью выплатил сумму по иску "Союзплодоимпорта", - отметил адвокат Шефлера Александр Аснис.

В настоящее время защита добивается для Шефлера амнистии. Басманный суд Москвы ранее признал незаконным постановление СК об отказе в применении к бизнесмену акта амнистии и обязал следователя устранить допущенные нарушения. "После последнего решения Басманного суда от 11 мая 2017 года о признании незаконным постановления следствия в отношении Шефлера, СК вообще перестал отвечать на ходатайства и жалобы защиты. В связи с неисполнением Следственным комитетом РФ трех вступивших в силу решений судов, признавших незаконным отказ следствия в применении акта об амнистии к Шефлеру, его защитой в начале июля подано на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки заявление о возбуждении в отношении сотрудников СК уголовного дела за злостное неисполнение судебных актов", - заключил адвокат.