На Восточном экономическом форуме презентуют инвестпроекты на 1,2 трлн рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Проекты общим объемом инвестиций более 1,2 трлн рублей будут презентованы в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

"На III Восточном экономическом форуме в рамках деловой программы будут презентованы 32 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 1 трлн 248 млрд рублей. За время проведения конкурса по отбору проекта на рассмотрение в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока поступило 148 проектов (общая сумма инвестиций - 2,4 трлн рублей). Наибольшую активность проявили инвесторы из Приморского края", - говорится в сообщении.

По итогам конкурса было определено 32 наиболее значимых для Дальнего Востока инвестиционных проекта. "Восточный экономический форум традиционно вызывает большой интерес как у представителей отечественного бизнеса, так и у наших зарубежных партнеров. Авторы отобранных для презентации проектов смогут их представить перед своими возможными партнерами, инвесторами и ведущими экспертами в сфере экономики", - цитирует министерство главу ведомства Александра Галушку.

Логистика и промышленность

Для презентации на форуме определены семь проектов в сфере развития транспортной и логистической систем Дальнего Востока. Общий объем инвестиций - 96,9 млрд рублей. "В частности, будет представлен концессионный проект по созданию и эксплуатации автомобильной дороги в обход города Хабаровск. Проект включает в себя инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, земляное полотно, мосты, путепроводы, транспортные развязки, пункты взимания платы и другие дорожные объекты. Объем финансирования - 43,7 млрд рублей", - уточнили в Минвостокразвития.

В сфере горнодобывающей промышленности отобраны четыре проекта на сумму 37,6 млрд рублей, лесной отрасли - три с общим объемом инвестиций более 13 млрд рублей. Среди них - создание комплексного деревообрабатывающего производства на территории Сахалинской области.

Два проекта представят газохимическую отрасль. "В их числе - проект по строительству в Амурской области крупнейшего в России и одного из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность предприятия составит 42 млрд кубометров сырьевого газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год", - рассказали в министерстве.

Еще по семь проектов будут представлять сельское хозяйство и рыбную отрасль, общая сумма инвестиций 17,4 млрд рублей. А также развитие производства, инвестиции - 9,3 млрд рублей.

Помимо промышленных проектов, по данным ведомства, участникам форума также представят проекты в сфере развития туристической отрасли и здравоохранения. Их общий объем - 1,6 млрд рублей.

О форуме

Восточный экономический форум учрежден указом президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско- Тихоокеанском регионе. В этом году ВЭФ пройдет на острове Русский уже в третий раз, 6-7 сентября. В 2016 году на ВЭФ было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.