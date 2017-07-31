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Куратором РЖД от МЭР может стать Станислав Воскресенский

Экономика и бизнес
31 июля, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

По данным газеты "Ведомости", кроме Воскресенского новым членом совета директоров РЖД станет Алан Лушников, который сменил Алексея Цыденова

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Замминистра экономического развития Станислав Воскресенский может сменить Николая Подгузова в совете директоров ОАО "Российские железные дороги" и будет ответственным за железнодорожный транспорт в министерстве, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, которые знакомы с материалами, направленными премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Сейчас в совет директоров РЖД входит 12 человек. Кроме Воскресенского новым членом совета директоров станет Алан Лушников, который сменил Алексея Цыденова (стал врио губернатора Бурятии).

Ранее стало известно, что Минэкономразвития (МЭР) РФ опубликовало проект постановления правительства, который предусматривает внесение изменений в устав РЖД. Среди них - продление срока полномочий главы РЖД с 3 до 5 лет, а также переименование его должности с президента на "генерального директора - председателя правления".

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