Ъ: Минтранс разработал план электрификации желдороги Тамани и Крымского полуострова

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Минтранс, ОАО "РЖД" и ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) подготовили план электрификации железной дороги Тамани и Крымского полуострова, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Соответствующее письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу направил замминистра транспорта Алан Лушников в середине июля. В документе отмечается, что с 2021 по 2025 год должна быть электрифицирована железная дорога от Керченского моста до Джанкоя с ответвлением на Феодосию и Керчь, а также должен быть переведен с постоянного на переменный ток участок Соленое Озеро-Джанкой-Симферополь-Севастополь с ответвлением на Евпаторию. Исходя из проектов-аналогов, это может потребовать инвестиций в размере 57 млрд рублей, замечает источник.

По оценкам, открытие железнодорожного движения через Керченский мост в декабре 2019 года не приведет к кратному увеличению пассажиропотока на железной дороге, рассказывает собеседник "Ъ". Таким образом, во время высокого сезона в Крым будет ходить не больше 15 поездов в сутки, большая часть из которых пойдет до Феодосии, а остальные - до Симферополя, Севастополя и Евпатории, говорится в публикации.

В связи с этим предлагается до 2020 года рассмотреть три варианта электрификации. Первый вариант - электрификация железнодорожного участка от моста до Багерово (возле Керчи) за 3,9 млрд рублей. Второй вариант предусматривает электрификацию до станции Владиславовка за 9,6 млрд рублей. Третий вариант предполагает электрификацию участка от Керченского моста через Владиславовку и до Феодосии, стоимость работ - 13,9 млрд рублей. По словам источника "Ъ", все эти варианты не включают в себя стоимость техприсоединения, этот вопрос сейчас "Крымэнерго" прорабатывает отдельно. Также он отмечает, что при любом выбранном варианте государству придется закупать 20 тепловозов на сумму около 2 млрд рублей.

В Минтрансе "Ъ" подтвердили, что предложили правительству три варианта электрификации на участке Керченский мост - Джанкой. При этом вне зависимости от того, какой вариант будет выбран, необходимо провести работы по электрификации железной дороги на участке через Керченский пролив за 0,4 млрд рублей.

"С учетом ограниченности бюджета Минтранс рекомендует электрифицировать пути до станции Багерово, на последующих этапах электрификацию продлить сначала до станции Владиславовка, потом до станции Джанкой. Министерство предлагает профинансировать первый этап электрификации за счет средств, которые будут сэкономлены на проекте по созданию сухогрузного района порта Тамань", - цитирует "Ъ" представителя Минтранса.