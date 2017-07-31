Суточные аукционы на свободные мощности OPAL начнутся 1 августа

Поклонская пригласила Учителя на встречу с пожаловавшимися на "Матильду"Культура 31 июля, 17:07
Российским легкоатлетам запрещено петь гимн в официальных гостиницах ЧМ в ЛондонеСпорт 31 июля, 16:56
Гендиректор тульского "Арсенала": Григалава прооперирован и выбыл надолгоСпорт 31 июля, 16:49
Крамник опустился на четвертое место в рейтинге ФИДЕ, Карякин остался 12-мСпорт 31 июля, 16:30
Роналду не признал себя виновным по делу о мошенничествеСпорт 31 июля, 16:27
ТАСС открыл выставку о "Золотом кольце России"Новости агентства 31 июля, 16:06
Уральские наркологи готовы к ЧМ-2018 предоставить помещения для вытрезвления болельщиковНовости Урала 31 июля, 15:54
Подозреваемый в коррупции Вильяр может выйти на свободу под залог в €300 тысячСпорт 31 июля, 15:54
"Универсальный перегрузочный комплекс" в I полугодии удвоил инфраструктурные инвестицииТранспорт 31 июля, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Первые суточные аукционы на свободные мощности газопровода-отвода OPAL, соединяющего "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, пройдут 1 августа - с бронированием на 2 августа, говорится в сообщении оператора газопровода OPAL Gastransport.
Ранее Европейский суд и Высший земельный суд Дюссельдорфа сняли обеспечительные меры на использование "Газпромом" мощностей газопровода OPAL, наложенные по иску польской PGNiG. После этого Федеральное сетевое агентство ФРГ разрешило доступ к дополнительным мощностям газопровода.
Таким образом, вновь начинает действовать разрешение Еврокомиссии, по которому "Газпром" в 2016 году получил доступ к 90% мощностей OPAL.
"Это позволяет OPAL Gastransport GmbH & Co. KG продавать в основном неиспользуемые ранее мощности OPAL", - отмечает компания.
Первые торги на суточные мощности OPAL с поставкой на 2 августа пройдут на платформе PRISMA во вторник, 1 августа.
Ранее "Газпром экспорт" заявил, что после снятия обеспечительных мер по доступу к OPAL получит возможность участвовать в этих аукционах и бронировать мощности.
До прошлого года "Газпром" мог использовать только половину мощностей OPAL. Хотя в 2009 году Еврокомиссия согласилась исключить OPAL из-под регулирования, однако при условии проведения аукциона для чешского рынка на условиях регулятора. "Газпром" на это не согласился, а 50% мощностей OPAL были заморожены - то есть зарезервированы для других газовых компаний. Но альтернативных поставщиков так и не нашлось. Осенью 2016 года Еврокомиссия все-таки предоставила "Газпрому" доступ практически ко всему объему трубы, а оставшиеся мощности было решено выставить на аукцион.
Однако польская энергетическая компания PGNiG и правительство Польши обратились в Европейский суд с обжалованием этого решения. В рамках разбирательства были приняты обеспечительные меры, которыми решение Еврокомиссии было приостановлено.
Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров в год соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.