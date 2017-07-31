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Суточные аукционы на свободные мощности OPAL начнутся 1 августа

Экономика и бизнес
31 июля, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Ранее Европейский суд и Высший земельный суд Дюссельдорфа сняли обеспечительные меры на использование "Газпромом" мощностей газопровода OPAL, наложенные по иску польской PGNiG

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Первые суточные аукционы на свободные мощности газопровода-отвода OPAL, соединяющего "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, пройдут 1 августа - с бронированием на 2 августа, говорится в сообщении оператора газопровода OPAL Gastransport.

Ранее Европейский суд и Высший земельный суд Дюссельдорфа сняли обеспечительные меры на использование "Газпромом" мощностей газопровода OPAL, наложенные по иску польской PGNiG. После этого Федеральное сетевое агентство ФРГ разрешило доступ к дополнительным мощностям газопровода.

Таким образом, вновь начинает действовать разрешение Еврокомиссии, по которому "Газпром" в 2016 году получил доступ к 90% мощностей OPAL.

"Это позволяет OPAL Gastransport GmbH & Co. KG продавать в основном неиспользуемые ранее мощности OPAL", - отмечает компания.

Первые торги на суточные мощности OPAL с поставкой на 2 августа пройдут на платформе PRISMA во вторник, 1 августа.

Ранее "Газпром экспорт" заявил, что после снятия обеспечительных мер по доступу к OPAL получит возможность участвовать в этих аукционах и бронировать мощности.

До прошлого года "Газпром" мог использовать только половину мощностей OPAL. Хотя в 2009 году Еврокомиссия согласилась исключить OPAL из-под регулирования, однако при условии проведения аукциона для чешского рынка на условиях регулятора. "Газпром" на это не согласился, а 50% мощностей OPAL были заморожены - то есть зарезервированы для других газовых компаний. Но альтернативных поставщиков так и не нашлось. Осенью 2016 года Еврокомиссия все-таки предоставила "Газпрому" доступ практически ко всему объему трубы, а оставшиеся мощности было решено выставить на аукцион.

Однако польская энергетическая компания PGNiG и правительство Польши обратились в Европейский суд с обжалованием этого решения. В рамках разбирательства были приняты обеспечительные меры, которыми решение Еврокомиссии было приостановлено.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров в год соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.

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