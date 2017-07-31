Израиль и Россия договорились по выполнению рейсов из Жуковского

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Авиационные власти России и Израиля достигли договоренностей относительно выполнения регулярных и чартерных полетов из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Бен-Гурион, говорится в пресс-релизе Росавиации.
"В результате переписки авиационных властей Российской Федерации и государства Израиль достигнуты договоренности относительно выполнения регулярных и чартерных полетов из аэропорта Жуковский в аэропорт Бен-Гурион и в обратном направлении", - отмечается в сообщении.
Ранее Израиль отказывался согласовывать "Уральским авиалиниям" рейсы из аэропорта Жуковский в аэропорт Тель-Авива. Причина - превышение квоты межправительственного соглашения - 35 частот на Москву в неделю.
Причиной отказа стал спор о статусе аэропорта. По мнению израильской стороны, этот аэропорт принадлежит к московскому авиационному узлу (следовательно, рейсы из него попадают под квотирование, но согласно российскому законодательству аэропорт имеет статус подмосковного и не попадает под квотирование).
Чартерные рейсы Израиль согласовал лишь в конце февраля 2017 года. О том, что стороны договорились официально стало известно в конце марта.
Россия и Израиль договорились о полетах российских авиакомпаний из Жуковского в Тель-Авив, рейсы будут выполнять "Уральские авиалинии" и "Икар", полеты запланированы на летний сезон 2017 г., сообщал тогда министр транспорта РФ Максим Соколов. Первый полет "Уральских авиалиний" в Изр состоялся в апреле.