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Израиль и Россия договорились по выполнению рейсов из Жуковского

Экономика и бизнес
31 июля, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Ранее Израиль отказывался согласовывать "Уральским авиалиниям" рейсы из аэропорта Жуковский в аэропорт Тель-Авива из-за превышения квоты межправительственного соглашения

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Здание международного аэропорта Жуковский

Здание международного аэропорта Жуковский

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Авиационные власти России и Израиля достигли договоренностей относительно выполнения регулярных и чартерных полетов из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Бен-Гурион, говорится в пресс-релизе Росавиации.

"В результате переписки авиационных властей Российской Федерации и государства Израиль достигнуты договоренности относительно выполнения регулярных и чартерных полетов из аэропорта Жуковский в аэропорт Бен-Гурион и в обратном направлении", - отмечается в сообщении.

Ранее Израиль отказывался согласовывать "Уральским авиалиниям" рейсы из аэропорта Жуковский в аэропорт Тель-Авива. Причина - превышение квоты межправительственного соглашения - 35 частот на Москву в неделю.

Причиной отказа стал спор о статусе аэропорта. По мнению израильской стороны, этот аэропорт принадлежит к московскому авиационному узлу (следовательно, рейсы из него попадают под квотирование, но согласно российскому законодательству аэропорт имеет статус подмосковного и не попадает под квотирование).

Чартерные рейсы Израиль согласовал лишь в конце февраля 2017 года. О том, что стороны договорились официально стало известно в конце марта.

Россия и Израиль договорились о полетах российских авиакомпаний из Жуковского в Тель-Авив, рейсы будут выполнять "Уральские авиалинии" и "Икар", полеты запланированы на летний сезон 2017 г., сообщал тогда министр транспорта РФ Максим Соколов. Первый полет "Уральских авиалиний" в Изр состоялся в апреле.

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