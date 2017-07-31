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Курс евро превысил 71 руб. впервые с ноября 2016 года

Экономика и бизнес
31 июля, 19:06 дата обновления: 31 июля, 19:24 UTC+3

Курс доллара достиг 59,99 руб.

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© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 97 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки 71,03 руб. впервые с 14 ноября 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

При этом курс доллара к 19:15 мск вырос до 59,99 руб., подорожав на 43 коп. относительно закрытия торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,46% и составила $51,98 за баррель.

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