Курс евро превысил 71 руб. впервые с ноября 2016 года

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 97 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки 71,03 руб. впервые с 14 ноября 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
При этом курс доллара к 19:15 мск вырос до 59,99 руб., подорожав на 43 коп. относительно закрытия торгов.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,46% и составила $51,98 за баррель.