Власти Петербурга запросят из федерального бюджета 18,4 млрд рублей на дорожные объекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга запросят из федерального бюджета более 18 млрд руб. на ремонт и строительство дорожных объектов в 2018-2020 годах, сообщил в понедельник первый зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Вадим Власов.

"В итоге общая сумма заявок (Санкт-Петербурга на софинансирование из федерального бюджета) на объекты составляет 18,39 млрд руб., из них в 2018 году - 10,76 млрд руб., в 2019-м - 7,63 млрд руб.", - сказал Власов в рамках Координационного совета по развитию транспортной системы регионов под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова.

В пресс-службе администрации города добавили, что в Петербурге в 2018-2019 годы с учетом федеральных средств планируется построить объекты на набережной Макарова, завершить мост в районе острова Серный (объекты ЧМ-2018), реконструировать Оборонную улицу, возвести транспортный обход Красного села, реконструировать автодорогу М-10 "Россия". Также петербургские власти запросили софинансирование на реконструкцию Приморского шоссе, которое поможет подключить к дорожной сети деловой "Лахта-центр", куда уже начали переезд структуры "Газпрома".

Соколов отметил, что вернуться к вопросу по объектам ЧМ-2018 (набережная Макарова и мост через остров Серный) за год до соревнований вряд ли удастся. По его словам, финансирование надо было отстаивать раньше, в момент утверждения программы подготовки. По обходу Красного села министр предложил связать объект с федеральной трассой "Нарва" и подумать над реализацией ГЧП-проекта. Для дороги к "Лахта-центру" Соколов предложил искать помощи у инвестора.

При этом окончательного решения по софинансированию объектов пока нет.

Ленинградская область просит 10 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, регион также запросит софинансирование на строительство транспортных объектов. В их числе - возведение транспортной развязки с КАД для подключения планируемого международного автовокзала в состав транспортно-пересадочного узла "Девяткино". Также в планах властей построить мосты в городах Кириши и Подпорожье и провести капитальные ремонты региональных дорог. Общая запрашиваемая сумма превышает 10 млрд руб.

"Правительство Ленинградской области по каждому из объектов уже подготовило все необходимые документы, у нас есть четкое понимание сроков и стоимости строительства. В Мурино уже обустраивается проезд под кольцевой автодорогой, однако все мы понимаем необходимость развязки. То же самое с мостами - общая стоимость новых переходов составит 10 млрд руб.", - цитирует пресс-служба губернатора региона Александра Дрозденко.