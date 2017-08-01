Кабмин выделил 500 млн рублей на постройку медицинских учреждений в Калининграде и Рязани

Мария Шарапова выиграла первый матч после травмы на турнире WTA в СтэнфордеСпорт 1 августа, 7:13
СМИ: в центре Луганска взорвали памятник защитникам ЛНРПроисшествия 1 августа, 7:01
CNN: пранкеры разыграли Скарамуччи, будущего посла США в РФ и сына ТрампаОбщество 1 августа, 6:24
"Известия": в РФ создадут Центр компетенций по информационной безопасностиЭкономика и бизнес 1 августа, 6:16
Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в ВашингтонеСпорт 1 августа, 6:13
Джордж Клуни пожертвует $2,25 млн на школы для сирийских детейКультура 1 августа, 5:40
CNN: США засекли испытательный пуск с подлодки КНДРМеждународная панорама 1 августа, 3:37
Источник: в Госдепартаменте работают над ответными мерами на высылку дипломатов США из РФМеждународная панорама 1 августа, 3:28
Мадуро назвал санкции США поводом для гордостиМеждународная панорама 1 августа, 3:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей из резервного фонда правительства на завершение строительства корпусов онкологического центра и больницы скорой помощи в Калининградской и Рязанской областях. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
В частности, 350 млн рублей выделяется на радиологический корпус областного онкологического центра в Калининграде, а 150 млн - на патолого-анатомический корпус и здание пищеблока городской клинической больницы скорой помощи на 540 коек в Рязани.
Предполагается, что выделение средств позволит обеспечить ввод объектов в эксплуатацию в 2019 году.