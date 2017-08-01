Кабмин выделил 500 млн рублей на постройку медицинских учреждений в Калининграде и Рязани

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей из резервного фонда правительства на завершение строительства корпусов онкологического центра и больницы скорой помощи в Калининградской и Рязанской областях. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

В частности, 350 млн рублей выделяется на радиологический корпус областного онкологического центра в Калининграде, а 150 млн - на патолого-анатомический корпус и здание пищеблока городской клинической больницы скорой помощи на 540 коек в Рязани.

Предполагается, что выделение средств позволит обеспечить ввод объектов в эксплуатацию в 2019 году.