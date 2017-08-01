Минтранс РФ поддержал идею субсидирования внутренних чартеров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ в целом поддерживает идею введения субсидирования чартерных рейсов внутри России. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
«При наличии бюджетного финансирования — почему бы и нет. Но в рамках бюджетных ограничений, конечно, приоритет будет отдаваться регулярным авиаперевозкам», — сказал Соколов, отвечая на вопрос, поддерживает ли Минтранс такую идею в целом.
Он добавил, что соответствующего законопроекта пока не видел.
Как ранее сообщала газета «Известия», в России может появиться программа субсидирования внутренних чартерных перелетов. Соответствующие рекомендации комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство.