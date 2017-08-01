Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,94 руб., евро - до 70,85 руб.

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 копеек и достиг отметки в 59,94 руб.
Курс евро увеличился на 10 копеек, до 70,85 руб.
Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия на 0,5% и составил 1929,76 пункта, индекс РТС увеличился на 1% и достиг отметки 1016,83 пункта.