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Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,94 руб., евро - до 70,85 руб.

Экономика и бизнес
1 августа, 10:05 дата обновления: 1 августа, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Индексы ММВБ и РТС на открытии торгов выросли на 0,5%-1%

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 копеек и достиг отметки в 59,94 руб.

Курс евро увеличился на 10 копеек, до 70,85 руб.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия на 0,5% и составил 1929,76 пункта, индекс РТС увеличился на 1% и достиг отметки 1016,83 пункта.

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