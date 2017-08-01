Александр Малахов станет главным редактором Rambler News Service

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пост главного редактора информационного агентства Rambler News Service (RNS) займет Александр Малахов, говорится в сообщении группы компаний Rambler&Co.
"Группа компаний Rambler&Co сообщает о новом назначении - пост главного главного редактора информационного агентства Rambler News Service займет Александр Малахов. С 2015 года Александр занимал позицию заместителя главного редактора RNS, ранее руководил отделом в службе экономической информации ИА ТАСС, несколько лет проработал старшим корреспондентом в газете "Коммерсантъ", - отмечается в сообщении.
Ранее агентством RNS руководил Петр Канаев, который покидает компанию. "Благодаря высокой работоспособности и творческому подходу Петра Канаева за короткое время ИА Rambler News Service стало одним из ключевых источников эксклюзивной информации по финансово-экономической тематике, вышло в топ информационных агентств в России, что подтверждает ряд наград, полученных в 2016 году", - прокомментировал кадровые изменения в информационном агентстве исполнительный директор Rambler&Co по медиа Алексей Гореславский.