"Автодор" ввел третий в России участок дороги со скоростным режимом до 130 км/ч

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ГК "Автодор" повысила скоростной режим на участке новой автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" в обход города Вышний Волочек до 130 км/ч. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.
Как подчеркнули в компании, скоростной режим смогли повысить до максимально допустимого ПДД значения (130 км/ч) после долгого обследования данного участка дороги и согласования всех изменений с ГИБДД России.
Напомним, 16 октября 2013 года ГК "Автодор" повысила на трех участках трассы М-4 "Дон" в Московской области максимальную разрешенную скорость со 110 км/ч до 130 км/ч.
Постановление правительства РФ, разрешающее повысить максимальный предел допустимой скорости на автомагистралях, было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 23 июля. До этого разрешенная скорость не превышала 110 км/ч ни на одной автомагистрали в России.
Обход Вышнего Волочка - автомобильная дорога категории 1А, протяженностью 72 километра. Обход был построен и введен в эксплуатацию 28 ноября 2014 года в рамках реализации проекта строительства новой скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург". В платном режиме участок работает с сентября 2015 года.