ЦБ зафиксировал рост количества жалоб на негосударственные пенсионные фонды

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. В Центробанк в I полугодии 2017 года поступило 2,6 тыс. жалоб на негосударственные пенсионные фонды по итогам переходной кампании 2016 года.

Это в пять раз больше, чем за три предыдущих года в совокупности, сообщает пресс-служба регулятора.

"Граждане в основном жаловались на незаконный перевод пенсионных накоплений из одного НПФ в другой либо удержание средств у текущего страховщика, а также на потерю инвестиционного дохода при переходе", - говорится в сообщении ЦБ. Там также отмечается, что многочисленные сообщения от граждан начали поступать в апреле.

Всего во II квартале в ЦБ поступило 4,8 тыс. жалоб на субъекты коллективных инвестиций (НПФ, управляющие компании, специализированные депозитарии), что составило 16% от числа всех жалоб на некредитные финансовые организации (рост на 15 п. п.).

Ранее Счетная палата сообщила о случаях фальсификации заявлений застрахованных лиц о смене НПФ и реализации схем, препятствующих смене страховщика. Также аудиторы указали на то, что процедура подачи заявления о смене НПФ не предусматривает предупреждения гражданина о возможной потере инвестиционного дохода по накоплениям (СП выявила случай, когда гражданин потерял свыше 500 тыс. руб. инвестдохода).

Банк России ранее поддержал изменение правил перехода между НПФ, согласно которым человеку нужно будет сначала обратиться в действующий фонд. Сейчас, чтобы сменить НПФ, гражданину нужно заключить договор с новым фондом и подать заявление в Пенсионный фонд РФ.