Орешкин назвал доступ российских товаров на рынок КНР одним из условий роста экономики РФ

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ШАНХАЙ, 1 августа. /ТАСС/. Доступ российских товаров на китайский рынок является одним из условий активного роста экономики России. Об этом журналистам заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах встречи министров торговли стран БРИКС.
"Наша задача, конечно, сделать так, чтобы российские товары имели больший доступ на китайский рынок, он большой по объему, соответственно, доступ на него - это одно из условий активного роста российской экономики", - сказал он.
По словам министра, самая важная тема для обсуждения с Китаем - это тема снятия торговых барьеров.
"Что сейчас пытаемся сделать с Китаем - это <...> добиться большего снижения барьеров между нашими странами, так называемые нетарифные барьеры, это условия торговли, время, которое занимает прохождение таможни, и так далее", - пояснил Орешкин.
Достижение товарооборота России и Китая в $200 млрд возможно к 2020 году при условии экономического роста в обеих странах и снятия торговых ограничений, считает Орешкин.
"Да, просто для этого нужно, чтобы сохранялись условия экономического роста в России и Китае. Наш прогноз как раз демонстрирует, что рост будет продолжаться - очень важное условие, чтобы товарооборот рос. Вторая история, второе направление - это как раз снятие торговых ограничений, упрощение условий торговли, чтобы больше российских компаний имели доступ на китайский рынок, больше китайских компаний имели доступ на российский рынок, только через эту работу мы можем достичь тех целей, которые поставлены", - пояснил он.
При этом Орешкин отметил, что динамика внешней торговли России в этом году "очень хорошая" благодаря восстановлению экономики и росту цен на экспортные товары.
"С точки зрения объемов, конечно, торговля с Китаем играет первоочередное значение. Темп роста сейчас находится порядка 30% по отношению к прошлому года. В принципе, со многими странами БРИКС у нас хорошая позитивная динамика, но по объему она больше важна с Китаем", - добавил министр.
По итогам 2016 года объем торговли между РФ и КНР вырос на 2,2% и достиг $69,52 млрд. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, торговый оборот между Россией и Китаем за первую половину текущего года увеличился на 25,7% в годовом выражении - до $39,78 млрд.