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РФ не поставила в Китай 477 МВт электроэнергии из-за аварии на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
1 августа, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что на текущий момент электроснабжение потребителей восстановлено в Забайкальском крае и в части Приморского

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Объем поставок электроэнергии в Китай, прерванный из-за аварии в энергосистеме на Дальнем Востоке, составил 477 МВт, сообщает Минэнерго России.

"Прекращен экспорт в Китайскую Народную Республику в объеме около 477 МВт", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на текущий момент электроснабжение потребителей восстановлено в Забайкальском крае и в части Приморского.

По данным Минэнерго России, в 14:04 мск отключились воздушные линии 500 кВ "Бурейская ГЭС - Амурская", первая цепь ВЛ (воздушная линия) 500 кВ "Бурейская ГЭС - Хабаровская", межгосударственная ВЛ 500 кВ "Амурская - Хэйхэ", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Волочаевка тяговая", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Левобережная", из-за чего произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечению "переход через реку Амур".

Частота в западной части ОЭС Востока снижалась до 47,2 Гц. В пресс-службе "Интер РАО" ТАСС сообщали, что из-за аварии был временно прекращен экспорт электроэнергии из России в Китай.

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